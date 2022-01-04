Верхний Ларс вновь открыт для всех

4 янв. 14:52

Закрытый накануне из-за плохих погодных условий проезд по Военно-Грузинской дороге вновь разрешен, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Северной Осетии.

"В связи с расчисткой дорожного полотна на территории Грузии, возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии разрешено движение всех видов автотранспорта на участке город Владикавказ - населенный пункт Ларс в направлении на выезд из Российской Федерации с 14:20 мск 4 января 2022 года до особого распоряжения", - сказано в сообщении.

Напомним, Военно-Грузинская дорога, являющаяся единственным сухопутным маршрутом, который связывает с Россией Грузию и Армению, была закрыта для большегрузов 3 января с 23:30 по московскому времени.