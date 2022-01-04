В Казахстане протестуют против повышения цен на газ

4 янв. 14:20

Жители нескольких регионов Казахстана вышли на митинги против повышения цен на сжиженный газ.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информацию в социальных сетях и мессенджерах, самые крупные протесты проходят в Актау, где собралось около 16 тыс человек, и в Жанаозене – порядка 10 тыс митингующих.

Нур-Султан также выразил поддержку участникам акции, однако городские полицейские задержали несколько человек.

Помимо этого, на площади Исатая и Махамбета в Атырау собрались несколько сотен человек. В Таразе к протестам присоединились многодетные матери и журналисты. По данным местных СМИ, полиция проводит задержания.

Напомним, жители Мангистауской области Казахстана устроили акцию протеста против повышения цен на сжиженный газ, выросший с 1 января с 60 до 120 тенге за литр. Митингующие требовали снизить стоимость голубого топлива до 50 тенге за литр, а не до 80-90 тенге, как обещали в правительстве.

Стоит добавить, что в настоящее время представители правительственной комиссии проводят переговоры с активистами в Актау