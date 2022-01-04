Житель Кубани отказался выселяться из гостиницы и был задержан

4 янв. 14:10

Сотрудники Росгвардии задержали в Краснодаре мужчину, который отказался покинуть номер гостиницы и угрожал администратору предметом, похожим на пистолет, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по краю.

"Получив сообщение о том, что в одной из гостиниц на улице Аэродромной сработала кнопка тревожной сигнализации, экипаж вневедомственной охраны Росгвардии прибыл по указанному адресу. Правоохранители выяснили, что постоялец во время конфликта с сотрудницей заведения стал угрожать ей физической расправой. По внешним признакам мужчина находился в состоянии опьянения", - сказано в сообщении.

Как отметили в ведомстве, причиной инцидента стал отказ постояльца выселяться из номера отеля после истечения оплаченного срока проживания.

Стоит добавить, что задержанным оказался 38-летний ранее судимый житель Краснодарского края.