Беларусь высоко оценила поддержку Азербайджана в международных организациях

4 янв. 13:45

Глава Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова на встрече с послом Азербайджана Ульви Бахшалиевым заявила, что Минск ценит поддержку Баку в международных организациях на всех уровнях.

"Нас связывают дружеские отношения, экономические, политические, гуманитарные связи. И это взаимодействие очень важно для нас - мы чувствуем поддержку Азербайджана в международных организациях на всех уровнях. Так и должны поступать настоящие друзья", - цитирует Кочанову пресс-служба верхней палаты парламента Беларуси.

Она также подчеркнула, что "высокий политический диалог между странами в непростое время говорит о том, что отношения между государствами будут еще более тесными и плодотворными".

По словам Кочановой, парламентарии обеих стран должны взаимодействовать между собой более тесно. "Наши контакты должны быть более эффективными, и, думаю, возобновление встреч, парламентских визитов в Азербайджан и Беларусь будет содействовать этому", - добавила глава Совета республики.