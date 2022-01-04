Новый штамм COVID-19 выявлен во Франции

4 янв. 13:37

Работники Института инфекционных заболеваний в Марселе обнаружили у жителей города новый штамм COVID-19. Об этом говорится в исследовании, опубликованном на сайте препринтов научных статей в области медицины MedRxiv.

Специалисты утверждают, что тесты на определение мутаций, связанных с вариантами инфекции, показали у 12 человек "нетипичную комбинацию".

Отмечается, что новый вариант вируса обозначили B.1.640.2. Впервые его обнаружили в ноябре у человека, который прибыл из Камеруна. Исследователи подчеркивают, что анализ генома нашел 46 мутаций.

"Таким образом, паттерн мутаций генома указывает на новый вариант, который мы назвали "IHU", - приводит их слова РИА Новости.