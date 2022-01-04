Узбекистан увеличит число консульств в России

4 янв. 13:19

Руководство Узбекистана откроет до 2026 года генеральные консульства еще в пяти городах России. Об этом говорится в проекте указа президента республики Шавката Мирзиеева.

Так, новые диппредставительства планируется открыть в Самаре, Астрахани, Туле, Калининграде и Нижнем Новгороде.

"Власти Узбекистана также увеличат штат уже действующих генеральных консульств республики в шести городах России — Санкт-Петербурге, Владивостоке, Казани, Ростове-на-Дону, Новосибирске и Екатеринбурге", - говорится в документе.

Помимо этого, власти страны увеличат количество сотрудников в посольстве Узбекистана в Москве.

Отмечается, что меры связаны с расширением числа услуг, оказываемых ведомствами, и совершенствованием системы обслуживания граждан республики, находящихся за пределами своей страны.