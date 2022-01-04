НАТО проведет переговоры с Россией 12 января

4 янв. 13:04

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что заседание Совета Россия - НАТО пройдет 12 января. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на официального представителя организации.

"Диалог с Россией должен строиться на взаимовыгодной основе, учитывая озабоченность НАТО действиями Москвы… и проходить с учетом мнения европейских партнеров альянса НАТО", – сказал источник.

Напомним, в декабре 2021 года Россия передала Альянсу предложения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от продвижения НАТО на восток.