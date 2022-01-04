Неизвестные атаковали семью журналиста из Казахстана

4 янв. 12:50

В Туркестанской области начато досудебное расследование по факту нападения на дом жителя Сарыагашского района, сообщает пресс-служба департамента полиции региона.

Как заявили в ведомстве, инцидент произошел 3 января. Он зарегистрирован единым реестром досудебных расследований в Сарыагашском районном отделе полиции по статье 24-99 УК РК ("Покушение на убийство").

"Создана следственно-оперативная группа из числа опытных сотрудников. Возглавил ее заместитель начальника департамента полиции Туркестанской области Курманбек Сахов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что нападение было совершено на дом, в котором проживает семья журналиста Амангельды Батырбекова. Он своей критикой местного руководства.

Стоит добавить, что при оказании сопротивления пострадал сын журналиста.