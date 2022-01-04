"Спутник Лайт" начнут применять в Армении

4 янв. 12:32

Минздрав Армении сообщил о начале применения российской вакцины от COVID-19 "Спутник Лайт" в республике.

"Имеющиеся в Армении вакцины против коронавируса пополнились препаратом "Спутник Лайт", который в Армении предусматривается применять только для вакцинации бустерной дозой", - сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что "Спутник Лайт" станет доступен гражданам старше 18 лет.

В сентябре 2021 года глава РФПИ Владимир Примак объявил о начале розлива российского препарата вакцины в Армении. По его словам, жители республики смогут привиться вакциной после прохождения контроля качества.