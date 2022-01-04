Китай призвал Россию и США к сокращению ядерного оружия

4 янв. 12:10

Глава департамента по контролю над вооружениями МИД Китая Фу Цун заявил, что Москва и Вашингтон должны сократить свои ядерные арсеналы.

"США и России по-прежнему принадлежат 90% ядерных боеголовок на планете, они должны раз и навсегда юридически обязательным образом сократить свои ядерные арсеналы", - приводит его слова ТАСС.

По словам главы департамента, Китай призывает предотвратить дальнейшее распространение ядерного оружия. "Мы утверждаем, что в ядерных войнах нельзя победить и их нельзя вести", - подчеркнул представитель МИД КНР.

Он отметил, что Пекин "всегда придерживался политики неприменения ядерного оружия первым". "Наш ядерный потенциал поддерживается на самом низком уровне, необходимом для национальной безопасности", - добавил Фу Цун.

Напомним, главы России, Великобритании, Китая, США и Франции заявили, что считают "недопущение войны между государствами, обладающими ядерным оружием, и снижение стратегических рисков" своей первоочередной ответственностью. Лидеры напомнили, что в ядерной войне отсутствуют победители. Они также призвали отказаться от дальнейшего распространения ядерного оружия и сообщили о стремлении "работать со всеми странами в целях создания атмосферы безопасности".