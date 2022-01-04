Жертвами ДТП с молоковозом в Ростовской области стали четыре человека

4 янв. 12:01

В результате столкновения легковушки и грузовика в Ростовской области погибли четыре человека, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

"В 08:30 по московскому времени в полицию поступило сообщение о том, что в Миллеровском районе на 5-м км автодороги М4 "Дон" водитель 1997 года рождения на автомобиле Lada Kalina, по предварительным данным, не справился с управлением, допустил занос транспортного средства, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем "Камаз" под управлением водителя 1995 года рождения", - сказано в сообщении.

Отмечается, что жертвами автоаварии стали водитель и три пассажира легковушки. На месте трагедии работают оперативники, уточняются обстоятельства случившегося.

В свою очередь в областной прокуратуре заявили, что в результате проверки было установлено, что легковой автомобиль столкнулся с молоковозом.