В России выявили 15 903 тыс новых случая COVID-19

4 янв. 11:35

Оперативный штаб по коронавирусу сообщает, что на территории России выявили более 15 тыс случаев заболевания.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции – 15 903 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 196 (7,5%) без клинических проявлений", - информирует штаб.

Больше всего новых случаев в Москве – 1 967, в Санкт-Петербурге - 1 297, в Московской области - 974. В Краснодарском крае новых случаев 428, в Ставропольском крае - 238, в Дагестане - 90, в Кабардино-Балкарии - 90, в Крыму - 84, в Северной Осетии - 71, в Адыгее - 68, в Карачаево-Черкесии – 62, в Ингушетии - 58, в Чечне - 43.

Суточный прирост составил 0,15%, общее число инфицированных 10 570 212 человек.

Выписаны за сутки по выздоровлении 27 071 человек, за весь период - 9 575 147 человек.

Умерли за сутки 834 пациента с коронавирусом, с начала пандемии - 312 187 человек.