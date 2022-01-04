К митингу против роста цен на газ в Актау присоединились работники автопарка

4 янв. 11:18

Водители и кондукторы одного из автопарков Актау не вышли на работу в связи с несанкционированным митингом против повышения цен на сжиженный газ.

"Мы, водители и кондукторы "Каспий автопарка", с сегодняшнего дня, 4 января, не выйдем на работу. Мы вместе с народом, и сейчас присоединимся к митингующим", - приводит слова одного из работников автопарка "Интерфакс".

Стоит отметить, что автопарк обслуживает пять городских маршрутов города.

Жители Мангистауской области Казахстана устроили акцию протеста против повышения цен на сжиженный газ, выросший с 1 января с 60 до 120 тенге за литр. Митингующие требовали снизить стоимость голубого топлива до 50 тенге за литр, а не до 80-90 тенге, как обещали в правительстве.