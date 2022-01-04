В Азербайджане представят выставку о культуре русского народа

4 янв. 11:01

Российский этнографический музей осенью представит в Баку масштабную выставку о декоративно-прикладном искусстве русского народа. Об этом сообщила директор учреждения Юлия Купина.

Она отметила, что проект является частью обширной программы, приуроченной к 30-летию независимости Азербайджана. В ней примут участие учреждения культуры из России.

"Мы очень дружим с Азербайджанским национальным музеем ковра. Они намерены представить декоративно-прикладное искусство, культуру русского народа. Их интересует традиционный костюм, представление о женской красоте. Так, как мы договаривались с музеем в Баку, - это осень. В рамках празднования 30-летия независимости Азербайджана там предусмотрена большая российская программа, связанная с представлением российской культуры", - приводит ее слова ТАСС.

Купина подчеркнула, что музей представит в Баку значительную часть из обширной коллекции Натальи Шабельской начала XX века. "Она представляет традиционный женский костюм многих регионов России. Это одно из уникальных собраний, представляющих золотой фонд русской этнографии. Можно будет добавить предметы, связанные с утварью - сундучки, ларцы, зеркала", - добавила она.

Стоит добавить, что участие российских учреждений в Азербайджане в рамках программы обеспечит министерство культуры РФ.