Узбекистан признан одним из лучших туристических мест в 2022 году

4 янв. 10:40

Британский интернет-портал The Independent включил Узбекистан в топ-10 лучших мест для путешествий в 2022 году.

Как отмечено в рейтинге, Узбекистан находится в центре культуры и истории Шелкового пути и является "очень интригующим" направлением.

Издание порекомендовало обозревателям посетить международный фестиваль танца "Лазги" в Хиве, фестиваль электронной музыки "Стихия" в Муйнаке, фестиваль лаванды в Коканде, международный музыкальный фестиваль "Шарк тароналари" в Самарканде, литературный фестиваль "Шелковый путь" в Ташкенте и Бухаре, Ташкентский международный кинофестиваль и многие другие мероприятия.

Помимо этого, авторы списка советуют принять участие в открытии Центра исламской цивилизации и реконструированного Государственного музея искусств. По мнению портала, это позволит туристам "прикоснуться" к менталитету Узбекистана.

Стоит добавить, что в рейтинг также вошли Северная Ирландия, Канада, Испания, Италия, Турция, Египет, Бутан и Нормандские острова.