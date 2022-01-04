Ушел из жизни актер Владимир Городничев

4 янв. 10:13

На 76-м году жизни скончался российский актер театра и кино Владимир Городничев, сообщает пресс-служба Ивановского областного драматического театра.

"Ушел из жизни наш артист Владимир Константинович Городничев. Актер классической театральной школы, ведущий мастер сцены. Всю свою жизнь он служил Ивановскому драматическому театру", — говорится в сообщении.

Актер участвовал в постановках пьес "Вишневый сад", "Кому на Руси жить хорошо", "Король Лир", "Сон в летнюю ночь" и многих других. Также он сыграл главную роль в фильме "Сказка о купеческой дочери и таинственном цветке".