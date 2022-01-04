Глава дипломатии Евросоюза едет на Донбасс

4 янв. 8:48

Во вторник, 4 января, верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель приедет на Украину. Об этом сообщили во внешнеполитической службе ЕС.

В ходе трехдневной поездки, которая продлится до 6 января, глава европейской дипломатии побывает на линии соприкосновения на Донбассе.

"Этот его первый зарубежный визит в этом году подчеркивает сильную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, которая противостоит гибридным действиям и концентрации российских сил", - сказано в заявлении внешнеполитической службы.

Сопровождать верховного представителя Евросоюза по внешней политике и безопасности на линию соприкосновения будет министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба. Затем Боррель направится в Киев, где встретится с украинским руководством, передает ТАСС.