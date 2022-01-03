МИД Ирана: Запад должен взять на себя обязательства по отмене санкций

3 янв. 21:50

Позиции европейской "тройки" (Великобритании, Франции и Германии) на переговорах в Вене по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе стали более реалистичными, заявил официальный представитель МИД Исламской Республики Саид Хатибзаде.

Далее он призвал Запад взять на себя твердые обязательства по отмене санкций против его страны. "Пока рано судить, составили ли США и три европейские державы дорожную карту по отмене санкций, но мы наблюдаем отход от прежних позиций", - обратил внимание дипломат.

Хатибзаде отметил также, что западные участники консультаций осознали, что "не могут предъявлять Тегерану требований, выходящих за рамки заключенного в 2015 году СВДП".

"Настало время всем сторонам продемонстрировать стремление добиться прогресса в области отмены санкций, выработки соответствующих гарантий и механизма проверки", - приводит слова Хатибзаде ТАСС.