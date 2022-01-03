Грузия простилась с Гигой Батиашвили

3 янв. 21:45

Известный грузинский архитектор, автор проекта бывшей президентской резиденции в районе Авлабари Гига Батиашвили был похоронен в пантеоне писателей и общественных деятелей на горе Махата в Тбилиси.

Ранее сообщалось, что Батиашвили скончался на 87-м году жизни 31 декабря.

"Колоритный человек, достойный гражданин этой страны, этого города. Он много сделал для нашей страны и города", - сказал первый заместитель председателя парламентского комитета по региональной политике и самоуправлению Ираклий Заркуа, отметив, что старый Тбилиси, каким он сейчас является, полностью спланирован и спроектирован этим человеком, передает Sputnik Грузия.