Будущие повара будут тренироваться на "учебной кухне" в Ставрополе

3 янв. 21:19

В Ставропольском колледже сервисных технологий и коммерции открылась новая лаборатория, в которой поварские навыки будут оттачивать около двух сотен студентов.

Стало известно, что лаборатория оснащена двенадцатью индивидуальными рабочими местами с плитами, холодильными шкафами и другим оборудованием.

"Учебная кухня" станет площадкой для подготовки конкурсантов к участию в чемпионате "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia), а также площадкой проведения демонстрационного экзамена. Такие современные технологии в первую очередь позволят нам выпускать специалистов международной квалификации. Уверен, скоро мы услышим новые имена мастеров кулинарии, которыми будет гордиться Ставрополье", - сообщил в Instagram рассказал губернатор Владимир Владимиров. ⠀