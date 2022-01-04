Жители Железноводска смогут оптимизировать город через смартфон

4 янв. 5:45

В Железноводске начался второй этап проекта "Умный город", в рамках реализации которого в городе появится новый модуль под названием "Инициатива". Об этом информирует пресс-служба местной администрации.

Здесь жители и гости курорта смогут оставлять свои предложения по благоустройству города.

"Теперь с помощью смартфона можно предложить любое решение. Мы активно участвуем в программе поддержки местных инициатив Ставропольского края при поддержке губернатора Владимира Владимирова. А теперь такая программа всегда под рукой у жителей и гостей города-курорта", - сказал мэр города Евгений Бакулин.