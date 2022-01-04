Выпуск воды "Ессентуки" вырос в полтора раза

4 янв. 2:45

Компания "Холдинг аква" (Ставропольский край), являющаяся единственным производителем минеральной воды "Ессентуки №4" и "Ессентуки №17", в прошлом году нарастила производство продукции в полтора раза - почти до 100 млн бутылок, сообщил коммерческий директор компании Александр Бубнов.

"В 2021 году объемы производства выросли более чем на 50% и практически достигли 100 млн бутылок", - сказал он, передает ТАСС.

Бубнов отметил, что рост производства повлияло развитие сбыта и высокие температуры летом.