Хайям Мустафазаде представил композицию "Odlar yurdu" (ВИДЕО)

3 янв. 20:32

Солист военного оркестра Минобороны Азербайджана, лауреат международных конкурсов, заслуженный артист Хайям Мустафазаде представил композицию Odlar yurdu ("Страна огней").

Композиция написана на музыку легендарного исполнителя и композитора, народного артиста Азербайджана и СССР, кавалера государственных орденов Муслима Магомаева и слова лауреата Госпремии СССР, кавалера государственных орденов, народного поэта Азербайджана Наби Хазри.

По словам исполнителя, песня посвящена "нашей прекрасной стране, победоносной армии и народу, великим творческим личностям, прославившим наш край".

Композиция исполняется в сопровождении Отдельного образцового военного оркестра министерства обороны Азербайджана под управлением заслуженного деятеля искусств полковника-лейтенанта Руфата Ахундзаде.