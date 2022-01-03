Росгвардия провела шахматный турнир для юных жителей Грозного

3 янв. 20:07

В гарнизонном Доме офицеров отдельной ордена Жукова бригады оперативного назначения Северо-Кавказского округа Росгвардии прошел традиционный новогодний турнир по шахматам среди учащихся ведомственной школы №1. Участниками первенства стали 30 юных шахматистов,

Соревнования проходили в четырех возрастных категориях. Победителями турнира стали Мухаммад Мусаев и Тимур Таранов. Среди девочек – Дарья Дрыгина и Дарья Марушина.

Все участники первенства получили сладкие призы, а победители и призеры – кубки, медали и грамоты.