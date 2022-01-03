Авария унесла две жизни в КБР

3 янв. 19:45

Два человека стали жертвами автоаварии в Урванском районе Кабардино-Балкарии, информирует пресс-служба МВД по региону. Также пострадали четыре человека.

Авария произошла на 17-м км автодороги Старый Черек - Сукан-Суу, столкнулись автомашины ВАЗ-2112 и ВАЗ-21099.

Согласно предварительным данным, водитель ВАЗ-2112, двигался со стороны села Зарагиж в направлении села Псыгансу. В это время водитель второго автомобиля с четырьмя пассажирами двигался во встречном направлении. "В результате происшествия травмы, несовместимые с жизнью, получили два пассажира ВАЗ-21099 - 79-летняя женщина и 64-летний мужчина. Оба водителя и два пассажира "девяносто девятой" доставлены в лечебное учреждение", - сообщает ведомство.