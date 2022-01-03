Турция и Израиль мирятся и расширяют торгово-экономические контакты

По мере того, как ОАЭ и некоторые другие арабские страны публично заявляют о нормализации отношений с Израилем, к ним присоединяются и некоторые неарабские государства, в частности Турция. В Анкаре все активнее говорят о необходимости дальнейшего укрепления отношений с Тель-Авивом, пишет EXbulletin.

С 2008 года турецко-израильские отношения были напряженными из-за вторжения Израиля в сектор Газа. А когда в 2018 году США признали Иерусалим столицей Израиля и переместили туда свое посольство, напряженность возросла еще больше, что вынудило Турцию отозвать своего посла из Тель-Авива.

Трансформация внешней политики Турции

Экономическая политика президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по снижению процентных ставок спровоцировала экономические потрясения, в результате чего курс национальной валюты упал по отношению к доллару. Эта ситуация; американские и европейские санкции против Анкары; а также сохраняющаяся напряженность между Турцией и США, показывают, что Байден не в восторге от политики Эрдогана. В своей предвыборной речи Байден раскритиковал правление Эрдогана, отметив, что Вашингтону следует "поддержать стремление оппозиции отстранить турецкого лидера от власти путем выборов".

Однако в последние дни Эрдоган не только представил план по улучшению экономической ситуации, но и призвал к изменениям во внешней политике страны по вопросу отношений с другими странами, особенно с Израилем. Во время встречи с членами еврейской общины Турции и Альянса раввинов исламских стран Эрдоган отметил, что, несмотря на разногласия между Тель-Авивом и Анкарой по поводу Палестины, контакты между странами поддерживаются. "Развиваются отношения в сферах торговли и туризма. Эти отношения, имеющие жизненно важное значение для безопасности и стабильности региона, и скоро вернутся в нормальное русло, - сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на последней пресс-конференции 2021 года. - Был сделан ряд шагов по налаживанию диалога с Израилем. В этом вопросе мы отталкивается от темы Палестины. Консультации начались с новым кабинетом министров Израиля, и мы основываемся на реалистическом подходе.

Военно-политический аспект. С началом нормализации израильско-арабских отношений Тель-Авив стремился усилить влияние в Персидском заливе. По мнению руководства Израиля Турция всегда пыталась поднять вопрос о Палестине, чтобы продемонстрировать мусульманской общественности свою ключевую роль в решении палестинского вопроса. Но теперь Анкара видит преимущества отношений с Тель-Авивом, которые перевешивают ее позицию по палестинскому вопросу. Более прочные связи с Тель-Авивом помогут Эрдогану добиться улучшения отношений между Вашингтоном и Анкарой. В то же время необходимо сказать, что при поддержке Израиль включился в решение Карабахского конфликта вместе с Турцией, оказав техническую поддержку Баку, что заложило основу нового этапа в турецко-израильско-азербайджанском сотрудничестве.

Экономический аспект. В последние годы экономика играла важную роль в турецко-израильских отношениях, торговые связи между странами не прерывались никогда. В 2018 году объем двусторонней торговли между странами превысил $6,2 млрд, а в 2019 году - $10 млрд. В 2020 году Турция увеличила экспорт продуктов питания и напитков в Израиль. "Несмотря на ухудшение израильско-турецких политических отношений, их торговые контакты в последние годы процветают", -сообщили в Институте исследования национальной безопасности Тель-Авивского университета.

По официальным данным, две трети объема торговли с Израилем приходятся на турецкий экспорт. В 2019 году Турцию посетило полмиллиона израильских туристов, и эта цифра аналогична той, что была зафиксирована до нападения израильского спецназа на турецкое судно Mavi Marmara, направлявшегося к берегам Газы в 2010 году. Во время экономического кризиса в Турции осознали важность и необходимость отношений с Израилем, а израильтяне, в свою очередь, считают, что торговые связи остаются важным элементом двусторонних отношений даже в период кризиса.

Пытаясь преодолеть последствия американских и европейских санкций, Анкара стремится к укреплению связей с Тель-Авивом. Благодаря тому, что Эрдоган недавно дал зеленый свет восстановлению контактов, грядет расширение торгово-экономических отношений между Израилем и Турцией.