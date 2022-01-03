131-летняя жительница Лянкярана раскрыла секрет долголетия

3 янв. 19:30

Жительница Лякярана Тамам Азизова в 131 год поделилась секретом долгой жизни и здоровья. Согласно ее рецепту, для долголетия, в первую очередь, необходимо следить за своим питанием. Рацион должен состоять из натуральных продуктов. При этом не следует злоупотреблять мясными блюдами. По словам ее дочери Тельназ, мясо не часто бывало у них на столе. "Редко случалось, что на праздник Гурбан нам давали мясо, и она что-то нам из него готовила. Мама всегда считала, что мясо вредно для здоровья", - рассказала она Sputnik Азербайджан. "Очень редко мама может поесть мясо цыплят, выращенных у нас во дворе", - отметила дочь Тамам-ханум.

Также Тамам никогда не ела покупные фрукты. "Практически все, что она ела за свою жизнь, выращено в нашем дворе. Если и покупали какие-то продукты, то только те, что фермеры вырастили тут в горах", - добавила Тельназ, уточнив, что ее мать вообще старается есть мало, но при этом в одно и то же время.

Так, последний прием пищи у нее, как правило, в три часа дня. "Это могут быть два яйца или финики. Также я даю ей мед, смешав с куркумой и имбирем, могу немного добавить лимон. Все это помогает маме оставаться здоровой и активной", - раскрыла секрет долгой и активной жизни дочь Тамам-ханум.