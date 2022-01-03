Аджарию замело почти на метр

3 янв. 18:52

Высота снежного покрова в нескольких селах высокогорной Аджарии достигает 70-80 см. Об этом информирует департамент автомобильных дорог Аджарии.

Как информирует ведомство, в настоящее время на месте ведутся интенсивные работы по расчистке дорог в высокогорные села в муниципалитетах Хуло, Шуахеви и Кеда.

"В процесс расчистки дороги в муниципалитете Хуло подключены 14 единиц техники, 11 единиц работают в Шуахеви, семь единиц – в Кеда", – приводит сообщение Sputnik Грузия, уточняя, что расчищаются как основные, так и второстепенные дороги.

Также стало известно, что из-за снега были повреждены линии электропередач и большинства сел.