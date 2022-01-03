Главы МИД Ирана и Омана провели переговоры

3 янв. 18:41

Главы МИД Ирана и Омана Хосейн Амир Абдоллахиян и Бадр Аль-Бусаиди обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.

"Министры обсудили развитие двусторонних отношений", - информирует пресс-служба иранского внешнеполитического ведомства.

Уточняется, что стороны подчеркнули необходимость продолжения двусторонних консультаций, а также развитие сотрудничества на международной арене.

Главы внешнеполитических ведомств также выразили удовлетворение позитивными и постоянно расширяющимися отношениями Тегерана и Маската.