Главы МИД Ирана и Омана провели переговоры

Главы МИД Ирана и Омана Хосейн Амир Абдоллахиян и Бадр Аль-Бусаиди обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.
"Министры обсудили развитие двусторонних отношений", - информирует пресс-служба иранского внешнеполитического ведомства.
Уточняется, что стороны подчеркнули необходимость продолжения двусторонних консультаций, а также развитие сотрудничества на международной арене.
Главы внешнеполитических ведомств также выразили удовлетворение позитивными и постоянно расширяющимися отношениями Тегерана и Маската.