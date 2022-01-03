Избран новый генеральный секретарь ОПЕК

3 янв. 17:56

Новым генеральным секретарем ОПЕК был назначен Хайсам аль-Гайс из Кувейта. В должность он вступит в августе этого года. Об этом проинформировал источник в ОПЕК, а затем подтвердил и сам секретариат, опубликовав официальный пресс-релиз.

"Все, назначили аль-Гайса", - приводит слова собеседника ТАСС.

Атким образом новый секретарь сменит нигерийца Мухаммеда Баркиндо, действующего в этом качестве с 2016 года.

В соответствии с уставом картеля, генеральный секретарь избирается на три года и может быть переизбран только один раз.