Избран новый генеральный секретарь ОПЕК

Новым генеральным секретарем ОПЕК был назначен Хайсам аль-Гайс из Кувейта. В должность он вступит в августе этого года. Об этом проинформировал источник в ОПЕК, а затем подтвердил и сам секретариат, опубликовав официальный пресс-релиз.
"Все, назначили аль-Гайса", - приводит слова собеседника ТАСС.
Атким образом новый секретарь сменит нигерийца Мухаммеда Баркиндо, действующего в этом качестве с 2016 года.
В соответствии с уставом картеля, генеральный секретарь избирается на три года и может быть переизбран только один раз.