Кубань предупредили о затоплении

3 янв. 17:33

Главное управление МЧС по Краснодарскому краю опубликовало предупреждение, в соответствии с которым возможен подъем уровней рек в регионе выше неблагоприятных отметок.

Ранее синоптики сообщили об осадках в виде дождя, мокрого снега, ливнях в сочетании с грозой и сильным ветром до 27 м/с с 3 по 4 января.

"На юго-западных притоках реки Кубань (Северский, Абинский, Крымский районы, муниципальное образование Горячий Ключ), юго-восточной территории края (Апшеронский район), и реках Черноморского побережья (от Анапы до Магри) ожидаются подъемы уровней воды местами с превышением неблагоприятных отметок", - информирует главк.

Также неблагоприятная погода сохранится в Сочи до вечера вторника. В том числе осадков в виде мокрого снега. Столбики термометров ночью опустятся до минус 3 - плюс 2 градусов, на дорогах возможна гололедица.