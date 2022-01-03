Лидеры КНР, РФ, Британии, США и Франции выступили против ядерной войны

3 янв. 17:05

Лидеры пяти ядерных держав и постоянных членов Совбеза ООН - России, Великобритании, Китая, США и Франции - приняли совместное заявление о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений, говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

"Мы заявляем, что в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана", - в частности, отмечено в нем.

Уточняется, что применение ядерного оружия имело бы далеко идущие последствия, поэтому подтверждается, что "ядерные вооружения, пока они продолжают существовать, должны служить оборонительным целям, сдерживанию агрессии и предотвращению войны".

"Мы считаем, что дальнейшее распространение таких вооружений должно быть предотвращено", - подчеркнуто в заявлении.

Далее лидеры стран, являющихся ядерными державами и постоянными членами Совбеза ООН, подтвердили важность противодействия ядерным угрозам и акцентировали внимание на важности сохранения и соблюдения двусторонних и многосторонних соглашений и обязательств в сфере нераспространения, разоружения и контроля над вооружениями.

Уточняется, что речь идет о приверженности стран "пятерки" своим обязательствам по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), включая обязательство по статье VI "в духе доброй воли вести переговоры об эффективных мерах по прекращению гонки ядерных вооружений в ближайшем будущем и ядерному разоружению, а также о Договоре о всеобщем и полном разоружении под строгим и эффективным международным контролем".

Далее в заявлении отмечается, что каждая страна намерена сохранять и укреплять национальные меры по предотвращению несанкционированного или непреднамеренного применения ядерных вооружений. "Мы вновь заявляем об актуальности ранее сделанных нами заявлений о ненацеливании и подтверждаем, что наше ядерное оружие не нацелено друг на друга или на любое другое государство", - также отметили лидеры государств.

Кроме того, в документе говорится о стремлении "работать со всеми государствами в целях создания атмосферы безопасности, более благоприятной для прогресса в сфере разоружения с конечной целью построения мира, свободного от ядерного оружия, без ущерба для чьей-либо безопасности".

Стороны заверили, что и в дальнейшем намерены заниматься поиском двусторонних и многосторонних дипломатических подходов, чтобы избегать военной конфронтации, укреплять стабильность и предсказуемость, повышать уровень взаимного понимания и доверия и предотвращать гонку вооружений, которая никому не принесет выгоды и станет угрозой для всех. "Мы полны решимости вести конструктивный диалог на основе взаимного уважения и признания интересов и озабоченностей друг друга в области безопасности", - акцентировали внимание лидеры стран, являющихся ядерными державами и постоянными членами Совбеза ООН.