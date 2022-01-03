Израиль через неделю возобновит прием привитых и переболевших COVID-19 туристов

3 янв. 14:57

Израиль с 9 января возобновляет прием вакцинированных либо переболевших коронавирусом иностранных туристов из стран с низким риском распространения COVID-19. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе министерства здравоохранения Израиля.

В Минздраве отметили, что вакцинированные и переболевшие путешественники смогут получить разрешение на въезд при условии предварительного заполнения онлайн-формы, прохождения ПЦР-теста или теста на антиген перед посадкой в самолет. Помимо этого, им необходимо будет пройти ПЦР-тест при въезде в Израиль, а затем соблюдать режим самоизоляции 24 часа или до получения отрицательного ПЦР-теста.

По данным израильского правительственного источника, для разрешения на въезд в Израиль привитых "Спутником V" туристов Минздрав Израиля ожидает публикации официальных результатов исследования эффективности даннной вакцины в отношении омикрон-штамма коронавируса, передает ТАСС.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру на сегодняшний день превышает 290 млн, из них более 5,4 млн человек скончались. В Израиле выявлены 1 399 623 случая заражения.