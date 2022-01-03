В России назвали регионы с самыми низкими темпами прироста случаев коронавируса

3 янв. 15:58

Первое место среди регионов России с наименьшим темпом прироста COVID-19 за сутки занимает Ненецкий автономный округ. Об этом сообщили в оперативном штабеа по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

В данном регионе зафиксирован нулевой темп прироста COVID-19.

В ТОП-3 субъекта наименьшими темпами прироста за сутки также входят:

Смоленская область – 0,01%;

Республика Тыва и Чукотский автономный округ – 0,03%.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру на сегодняшний день превышает 290 млн, из них более 5,4 млн человек скончались. В России выявлены 10 537 966 случаев заражения.