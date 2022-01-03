На Верхнем Ларсе скопились свыше 300 фур

3 янв. 15:46

На Военно-Грузинской дороге застряли свыше 340 фур, такое сообщение распространила 3 января пресс-служба главного управления МЧС РФ по Северной Осетии.

"Возобновления движения по Военно-Грузинской дороге ожидают 340 большегрузов", - сказано в сообщении.

В ГУ МЧС по Северной Осетии рассказали, что развернули в районе пропускного пункта Верхний Ларс пункт обогрева, где водители могут погреться, выпить чай и зарядить мобильные устройства, передает РИА Новости.

Напомним, накануне Военно-Грузинская дорога была закрыта для большегрузов из-за неблагоприятных погодных условий.