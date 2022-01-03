Петербург опередил Москву по суточному приросту зараженных коронавирусом

3 янв. 15:33

За минувшие сутки в Санкт-Петербурге коронавирус COVID-19 диагностировали 1341 случай заражения коронавирусом COVID-19, следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Это число превышает показатели Москвы, в которой за этот же период обнаружили 1335 новых случаев заражения.

В ТОП-10 регионов по количеству заболевших за сутки также входят:

Московская область – 1180;

Свердловская область – 445;

Челябинская область – 445;

Краснодарский край – 432;

Пермский край – 401;

Иркутская область – 390;

Приморский край – 369.

Алтайский край – 351.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру на сегодняшний день превышает 290 млн, из них более 5,4 млн человек скончались. В России выявлены 10 537 966 случаев заражения.