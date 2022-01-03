В России впервые за полгода выявили менее 17 тыс случаев заражения COVID-19

3 янв. 14:49

В России за последние 24 часа число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 увеличилось на 16 343. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

В последний раз меньше 17 тыс заболевших в сутки было выявлено 17 июня 2021 года, когда коронавирус подтвердился у 14 057 человек.

Общее число заражения коронавирусом в России составляет 10 554 309. Справились с болезнью 9 548 076 жителей страны, умерли – 311 353 человека. За последние 24 часа выписаны по выздоровлению 24 037 человек, умерли – 835.

Большинство новых случаев заражения зафиксировано в Санкт-Петербурге – 1341, Москве – 1335, Московской области – 1180, Свердловской и Челябинской областях – 445, Краснодарском крае – 432, Пермском крае – 401, Иркутской области – 390, Приморском крае – 369, Алтайский крае – 351. Отмечается, что у 1147 (7%) болезнь протекает без клинических проявлений.

На Северном Кавказе лидером по приросту инфицированных COVID-19 за сутки является Ставропольский край. За последние 24 часа коронавирус диагностировали у 213 жителей региона. В Дагестане выявили 96 случаев заражения, в Кабардино-Балкарии – 90, в Северной Осетии – 70, в Карачаево-Черкесии – 61, в Ингушетии – 57, в Чечне – 48.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру на сегодняшний день превышает 290 млн, из них более 5,4 млн человек скончались.