Между Кисловодском и Минводами произошло ночное ДТП

3 янв. 13:58

На 42 километре автодороги "Минеральные Воды - Кисловодск" произошло ДТП с участием автомобилей ВАЗ-2107 и Datsun. Об этом сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Авария случилась в Предгорном округе Ставропольского края ночью 1 января.

Согласно предварительной информации данным, водитель автомобиля ВАЗ-2107, двигаясь со стороны Минвод в направлении Кисловодска, совершил маневр на запрещающий сигнал светофора, в результате чего столкнулся со встречным автомобилем Datsun.

В результате аварии пострадали два пассажира Datsun, их доставили в больницу Кисловодска.

По факту ДТП проводится проверка, сообщает "Ставропольское телевидение".