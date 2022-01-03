Турция достигла рекордных результатов экспорта в 2021 году

3 янв. 14:18

Объем экспорта Турции в 2021 году установил рекордное значение. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"По сравнению с предыдущим годом в 2021 году объем экспорта вырос на 32,9% и составил $225,36 млрд. Это рекорд", - сказал турецкий лидер.

Он подчеркнул, что объем внешней торговли Турции с 2002 года, когда он находился на отметке $87,6 млрд, вырос до $496,7 млрд в 2021 году.

"Дефицит внешней торговли Турции сократился на 7,8% по сравнению с предыдущим годом - до $45,9 млрд, а отношение экспорта к импорту выросло до 83,1%", - добавил Эрдоган.

По его словам, турецкий экспорт в Южную Америку вырос на 86,6%, в страны Европы вне Евросоюза - на 29%, страны Ближнего и Среднего Востока - на 22,6%, Северной Африки - на 44,8%", передает ТАСС.