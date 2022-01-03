Россию потрясло более 20 землетрясений

3 янв. 13:53

На территории России в минувшем, 2021 году, было зафиксировано 21 землетрясение. Об этом сообщает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС России.

"В течение 2021 года на территории Российской Федерации уровень сейсмической активности был ниже уровня предыдущего года. По данным Службы срочных донесений Геофизической службы РАН, на территории России зарегистрировано 21 землетрясение с магнитудой 5 и выше (за аналогичный период 2020 года 29 сейсмических событий)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что больше всего землетрясений, 13 событий, произошло на Дальнем Востоке - Камчатке, Курилах и Сахалине. Также подземные толчки фиксировались в Сибири, на Урале и Кавказе. Жертв, разрушений и ЧС, вызванных сейсмическими событиями в 2021 году, зарегистрировано не было.

Во ВНИИ ГОЧС отметили, что в настоящее время в Курило-Охотском регионе, на севере Курил и южной части Камчатки существует возможность возникновения землетрясения с магнитудой большей или равной 7,5. На юге Сахалина не исключено землетрясение с магнитудой до 6,0, передает ТАСС.

Уточняется, что в целом сейсмическая обстановка в Российской Федерации благоприятная, сохраняется вероятность поражения волнами цунами океанических и морских побережий Дальневосточного федерального округа.