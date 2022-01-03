Жителям Грузии запретили курить в такси

3 янв. 13:47

В Грузии вступил в силу закон, запрещающий курить в такси, водном транспорте, а также в частных автомобилях в присутствии несовершеннолетних. Соответствующий документ размещен на портале официальной информации "Законодательный вестник".

С сегодняшнего дня за курение в такси и водном транспорте гражданам придется заплатить штраф в размере 200 лари (более $64), а за курение в личном автомобиле в присутствии несовершеннолетних - 50 лари (более $16). В случае повторных нарушений в течение года размер штрафа увеличится в два раза.

Нaпoмним, пaрлaмeнт Грузии принял зaкoн, зaпрeщaющий курить в тaкси, 30 дeкaбря 2021 гoдa.