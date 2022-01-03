В МИД РФ рассказали о подготовке "единого пакета" по восстановлению коммуникаций между Азербайджаном и Арменией

3 янв. 13:19

Разблокирование всех экономических и транспортных связей на Южном Кавказе - одно из важнейших направлений в работе по нормализации отношений Азербайджана и Армении. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко в интервью ТАСС

"По сути, речь идет о возможности для обеих стран извлекать конкретную практическую выгоду от мирного сосуществования. Россия – непосредственный участник этого процесса. На саммите в Москве 11 января 2021 года лидеры России, Азербайджана и Армении договорились о создании Трехсторонней рабочей группы под совместным председательством вице-премьеров трех стран. В рамках этого механизма проделана важная подготовительная работа для восстановления как железнодорожного, так и автомобильного сообщения в регионе", - поведал замминистра.

Он подчеркнул, что на стадии доработки сейчас находится единый пакет документов по открытию сообщения между Баку и Ереваном. "В настоящее время "дошлифовывается" единый "пакет". Такой подход обеспечит устойчивость принимаемым решениям", - пояснил Руденко.

Замглавы российского внешнеполитического ведомства также обратил внимание на то, что необходимый импульс текущей совместной работе придали соответствующие договоренности лидеров России, Азербайджана и Армении в Сочи 26 ноября. "Ориентируемся на скорейшее завершение проработки параметров совместных инфраструктурных инициатив и выход на запуск конкретных проектов", - сказал Руденко.