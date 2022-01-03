СМИ: Шольц и Путин могут провести встречу в январе

3 янв. 12:59

В январе может состояться встреча канцлера Германии Олафа Шольца и президента России Владимира Путина, сообщает газета Bild ссылкой на неназванные источники.

По данным таблоида, социал-демократ Шольц считает важным фактором выстраивание отношений с Россией и хотел бы активнее участвовать в политике в отношении РФ, передает ТАСС.

Как пишет BILD со ссылкой на неназванный источник, канцлер ФРГ хотел "качественных новых отношений" с Москвой. В частности, это коснется газовых отношений и украинского вопроса. Издание утверждает, что внешнеполитический советник канцлера Йенс Плетнер уже несколько недель занимается подготовкой встречи главы правительства ФРГ с Владимиром Путиным в январе.

Bild отмечает, что такое положение дел оставляет за бортом "зеленых", которые в целом более критично настроены в отношении России. Наблюдатели в Германии ранее уже неоднократно говорили, что у министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок совершенно другой взгляд на выстраивание отношений с Россией, нежели у социал-демократа Шольца.

Напомним, ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, которая является партнером Шольца по коалиции из партии "Зеленые", сделала ряд жесткий заявлений в адрес Москвы.