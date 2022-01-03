Стало известно, когда россияне получат доступ к назальной вакцине от коронавируса

3 янв. 12:55

Назальная вакцина против коронавируса COVID-19 поступит в гражданский оборот и будет доступна для жителей России через 3-4 месяца. Об этом заявил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Он также отметил, что назальная вакцина будет эффективна против омикрон-штамма.

"Лабораторные опыты показывают, что "Спутник V" в обычной инъекционной форме защищает от "омикрона", то естественно и в назальной форме она будет эффективна", - цитирует директора Центра им. Гамалеи ТАСС.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру на сегодняшний день превышает 289 млн, из них более 5,4 млн человек скончались. В России выявлены 10 554 309 случаев заражения.