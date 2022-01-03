В Иране призвали привлечь США и Израиль к ответственности за убийство Сулеймани

3 янв. 12:23

Постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи направил письмо председателю Совета безопасности ООН, в котором призвал привлечь к ответу США и Израиль за убийство генерала Касема Сулеймани.

Он отметил, что Сулеймани играл значительную роль в борьбе с международным терроризмом, поэтому его убийство стало "большим подарком" для ИГИЛ (запрещена в России) и других террористических группировок, признанных таковыми Совбезом ООН.

"Учитывая тяжелые последствия этого террористического акта для международного мира и безопасности, Совет безопасности должен исполнить свои уставные обязательства и привлечь США и израильский режим к ответственности за планирование, поддержку и совершение этого террористического акта", - говорится в письме.

Посптред Ирана отметил, что вооруженные силы Исламской Республики полны решимости продолжать путь Сулеймани, активно помогая странам и правительствам региона в борьбе с поддерживаемыми из-за рубежа террористическими группировками.

Напомним, иранский генерал, командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани был убит 3 января 2020 года во время ракетного удара США в районе аэропорта Багдада. В ответ на гибель генерала Иран нанес удары по американским базам в Ираке, в том числе по Айн-аль-Асад.