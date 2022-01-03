Коронавирус в Грузии диагностировали почти у 1 тыс человек

3 янв. 11:47

В Грузии за последние 24 часа выявили 943 случая заражения коронавирусом COVID-19. Об этом говорится на специальном сайте правительства StopCov.

Выписали по выздоровлению за минувшие сутки 2789 человек, умерли 37.

С начала пандемии по сегодняшний день COVID-19 в республике диагностировали у 938 583 человек. Справились с болезнью 902 948 жителей страны, скончались – 13 942.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 290 млн, из них более 5,4 млн человек скончались.