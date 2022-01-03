Мишустин утвердил программу оказания бесплатной медицинской помощи

3 янв. 11:36

Правительство России утвердило программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи на 2022-2024 годы. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В пресс-службе кабмина отметили, что новая программа учитывает работы системы здравоохранения в условиях распространения коронавируса COVID-19, чтобы даже при повышенной нагрузке, которая в настоящее время ложится на больницы и поликлиники, пациенты были обеспечены необходимым лечением.

В рамках программы предусмотрено финансирование затрат медицинских организаций на проведение углубленной диспансеризации. С 1 июля 2021 года на такое обследование приглашают граждан, переболевших коронавирусом. "Оно помогает выявить возможные осложнения, получить рекомендации врачей и вовремя начать лечение", - подчеркивается в сообщении.