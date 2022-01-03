Минприроды сообщило о нескончаемых запасах полезных ископаемых в России

3 янв. 11:12

Запасы природных ресурсов в России не закончатся никогда. Об этом заявил в интервью "Известиям" министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов.

"У нас одно из самых богатых государств с точки зрения полезных ископаемых, запасы не кончатся никогда. Вопрос в их экономике, в рентабельности запасов. Вопрос в их экономике, в рентабельности запасов", - поведал глава Минприроды.

По словам Козлова, есть геологические, извлекаемые и рентабельные запасы - те, которые сейчас экономически выгодно добывать. Министр также подчеркнул, что в настоящее время Россия находится на одной из лидирующих позиций в мире по добыче нефти и газа и по ряду группы твердых полезных ископаемых. "Например, по золоту, серебру, меди и другим", - добавил глава Минприроды.

