Россия может начать производить иностранные вакцины от COVID-19

3 янв. 10:48

Россия готова запустить производство иностранных вакцин от коронавируса COVID-19. Об этом заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

При этом он подчеркнул, что решение о производстве иностранных вакцин против коронавируса на территории страны для внутреннего использования должен принимать Минздрав.

"Решать это - все-таки прерогатива Минздрава. Но если будет стоять задача перед промышленностью, то реализовать мы это сможем точно, это вопрос целесообразности, социального и экономического смысла", - сказал глава Минпромторга, отвечая вопрос о возможности запуска производства зарубежных вакцин в следующем году.

На сегодняшний день зарегистрировано шесть вакцин от коронавируса: "Спутник V", "Эпиваккорона", "Ковивак", "Спутник Лайт", "Спутник М" и "Эпиваккорона-Н".

В декабре 2021 года вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщала, что производители иностранных вакцин против COVID-19 пока не обращались за регистрацией своих препаратов в России. В середине сентября стало известно, что фармацевтическая компания "Р-Фарм" начала производство для экспорта вакцины от коронавируса AstraZeneca.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру на сегодняшний день превышает 290 млн, из них более 5,4 млн человек скончались. В США выявлены 55 069 347 случаев заражения.