Глава Минкультуры Азербайджана соболезнует в связи со смертью Рамиза Абуталыбова

3 янв. 10:23

Министр культуры Азербайджана Анар Керимов выразил соболезнования в связи со смертью известного историка, дипломата, специалиста по истории азербайджанской эмиграции Рамиза Абуталыбова.

"Умер известный общественный деятель, исследователь, дипломат Рамиз Абуталыбов. С 1993 по 2004 год он был послом по особым поручениям при Министерстве иностранных дел, первым генеральным секретарем Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО. Аллах рехмет элесин!", - говорится в сообщении, размещенном на странице главы Минкультуры в социальной сети Twitter.

Напомним, о смерти Рамиза Абуталыбова стало известно вечером 1 января. Азербайджанскому историку было 84 года.